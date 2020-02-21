“Акумовцы” сорвали заседание парламента и не позволили премьеру представить информацию о деятельности правительства за 100 дней

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Сегодняшнее заседание парламента вынужденно было объявлено закрытым из-за депутатов блока “АКУМ”. Они не вернулись в зал заседаний в 12.30, хотя обещали, и предпочли полчаса общаться с журналистами вместо того, чтобы обсуждать включенные в повестку проекты, а также задать интересующие их вопросы премьер-министру.

Об этом заявил вице-спикер Влад Батрынча. Он отметил, что “акумовцы” нарушили регламент парламента и проявили неуважение к остальным депутатам.

– В сложившихся условиях констатируем, что парламент не может продолжать свою деятельность и предлагаем закрыть сегодняшнее заседание, – отметил он.

Предложение было поддержано большинством голосов депутатов.

В свою очередь на своей странице в соцсети депутат ПСРМ, секретарь по идеологии партии Адела Рэйляну раскрыла причину, по которой депутаты ПДС и ППДП заблокировали сегодня парламентскую трибуну, чтобы помешать Иону Кику представить гражданам результаты своей деятельности за 100 дней.

– Представители ПДС и ППДП не хотят, чтобы граждане знали, каких результатов для граждан и для страны добилось правительство Кику за 100 дней своей деятельности. Очевидно, что им стыдно за первые 100 дней деятельности правительства Майи Санду, которая тогда говорила только о тонущих кораблях, крысах и пиратах. Действующее правительство показало результаты, а ПДС и ППДП продолжают цирк. На другое они не способны, – отметила она.