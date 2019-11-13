“АКУМ” выдвинул условия для коалиции с ПСРМ: Санду – премьер, тот же состав правительства и отставка Додона

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Блок “АКУМ” выдвинул свои условия для создания нового парламентского большинства с социалистами. О них после дискуссий с главой государства объявили представители блока Александр Слусарь и Игорь Гросу.

В частности, “АКУМ” настаивает на том, чтобы премьер-министром снова стала Майя Санду, а состав правительства также остался прежним. Кроме того, представители блока четко дали понять, что только отставка главы государства станет гарантией проведения реформ.

Стоит отметить, что социалисты заявили, что готовы создать новое большинство с “АКУМ” только при условиях, что будет новый состав правительства и новый кандидат в премьеры. В противном случае, чтобы не допустить досрочных выборов, ПСРМ примет выдвинутую главой государства кандидатуру на этот пост.