“АКУМ” против кандидатуры Гречаный на пост спикера и не хочет отдавать социалистам ни одно министерство

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Несмотря на то, что Партия социалистов выдвинула четкое условие о том, что пост спикера должен занять представитель ПСРМ, и что на эту должность выдвигается кандидатура председателя формирования Зинаиды Гречаный, лидеры блока “АКУМ” делают вид, что не поняли этого. В частности, как выяснилось вчера в рамках программы на частном телеканале, “акумовцы” не поддерживают эту кандидатуру и собираются выяснить, является ли она финальной.

В то же время и Санду, и Нэстасе дали четко понять, что если ПСРМ не “удовлетворит” должность только лишь спикера, и если социалисты будут претендовать еще на какие-то посты, в том числе, в министерствах, уступать эти кресла они представителям ПСРМ не собираются, пишет agora.md.

Напомним, что вчера Исполком Партии социалистов постановил, что ПСРМ продолжит вести дискуссии и настаивает на своей позиции, изложенной в решении Республиканского совета от 12 апреля 2019 года, которая предусматривает: приоритетное утверждение пакета законов, в том числе социальных, экономических, в области межэтнических отношений, консолидации государственных институтов; восстановление полномочий Президента Республики Молдова, которые были по состоянию на 1 октября 2016 года; разделение ответственности в процессе правления; избрание в качестве председателя парламента Зинаиды Гречаный, председателя Партии социалистов. В то же время при формировании правительства ПСРМ будет продолжать настаивать на областях внешней политики, общественного порядка и обороны (включая министерства иностранных дел, внутренних дел и обороны), а также реинтеграции страны, включая соответствующие функции в Правительстве Республики Молдова.