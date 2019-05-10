“АКУМ” против Дня Победы: Майя Санду считает, что в войне не было победителей

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В то время как сотни тысяч граждан по всей стране 9 Мая празднуют День Победы, завоеванной в том числе, силами и жизнями молдаван, представители блока “АКУМ” считают, что в той войне не было победителей, а день этот, и вовсе, имеет “двойное значение”. Об этом, в частности, вчера заявила лидер партии “Действие и солидарность” Майя Санду.

– Для нас, граждан Республики Молдова, независимо от этнической принадлежности и политических убеждений, в этой войне не может быть выигравших и проигравших, потому что каждая семья оплакивает одного или нескольких своих членов, – сказала она на демонстрации, организованной блоком “АКУМ” по случаю Дня Европы перед парламентом в Кишиневе, пишет point.md.

Майя Санду также отметила, что 9 мая “имеет для нас двойное значение”.

– Это день, когда мы отдаем дань памяти прошлому, отмечая память тех, кто боролся за мир и свободу, а также день, когда мы вкладываем надежду в будущее, потому что ЕС – это не только пункт назначения, но и модель развития, к которой мы стремимся. ЕС является кратчайшим путем к свободе и благосостоянию, демократии и модернизации, – заявила Санду.