“АКУМ” продолжает стоять на своем и требует для себя должности и спикера, и премьера (ФОТО)

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Позиция блока “АКУМ” остается неизменной: “акумовцы” считают, что им должны достаться должности и спикера, и премьер-министра. Об этом говорится в сообщении для прессы блока, распространенной по итогам второго раунда переговоров с ПСРМ.

Примечательно, что многие СМИ опубликовали лишь первую часть заявления, в котором “акумовцы” выражают свою готовность проголосовать за спикера ПСРМ. Однако дословно в нем говорится следующее:

– Касаемо второго раунда дискуссий с ПСРМ, блок “АКУМ” отмечает свою готовность проголосовать за кандидата ПСРМ на должность председателя парламента после принятия пакета антиолигархических законов. Спикер от “АКУМ” на первом этапе станет гарантией принятия этого пакета законов.

Стоит напомнить, что тот факт, что “АКУМ” продолжает стоять на своем и требовать для себя обе должности, по итогам второго раунда переговоров заявила и председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.