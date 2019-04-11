“АКУМ” продолжает настаивать на своем и отказывается рассматривать предложения социалистов (ВИДЕО)

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Представители Партии социалистов и политических формирований, входящих в блок “АКУМ”, провели сегодня 11 апреля, встречу по инициативе фракции ПСРМ.

Несмотря на то, что приглашение было адресовано лично Майе Санду и Андрею Нэстасе, последние проигнорировали встречу, прислав вместо себя заместителей – Михая Попшоя и Александра Слусаря. Это вызвало сожаление секретаря по идеологии Партии социалистов Иона Чебана, который подчеркнул, что руководство ПСРМ уже неоднократно предлагало лидерам “АКУМ” встретиться и обсудить дальнейшую повестку. В частности, Партия социалистов пригласила руководство блока на переговоры сразу после выборов, затем Президент РМ Игорь Додон инициировал консультации, и накануне сегодняшней встречи официальное приглашение лидерам блока направила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный.

– Мы продемонстрировали всю серьезность своих намерений. Мы не хотим досрочных выборов, но если не будет другого решения, мы не видим, как мы можем исправить ситуацию в ближайшем будущем без их объявления, – сказал он.

По словам Чебана, задачей ПСРМ на сегодняшней встрече было прояснить позицию блока “АКУМ” по вопросу создания коалиции большинства.

– Это единственное, чего мы можем сегодня добиваться для формирования стабильного правление в Республике Молдова. Однако представители блока выразили категорическое несогласие с такой постановкой вопроса, – пояснил он.

Ион Чебан выразил удивление тем, что политический блок, который получил всего 26 мандатов, настаивает на том, чтобы должности спикера парламента и премьер-министра были отданы его лидерам. Он отметил, что в мире подобного опыта нет. Более того, представители блока требуют принятия пакета своих законопроектов вне рамок действующего законодательства.

Он также счел прискорбным то, что представители блока не подготовились к дискуссии, на которой речь шла о формировании руководства страны и которая должна была продемонстрировать как минимум ответственность перед избирателями. Они не сочли нужным даже ознакомиться с предложениями социалистов и не были готовы к компромиссам.

Секретарь по идеологии ПСРМ сообщил, что об итогах встречи представители ПСРМ доложат Республиканскому совету ПСРМ, заседание которого состоится завтра, 12 апреля, и который примет решение о дальнейших действиях Партии социалистов.