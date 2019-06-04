“АКУМ” похож на дальнобойщика, который заехал на ночлег со своими условиями, – Цырдя

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

– “Блок “АКУМ” наконец прозрел и согласился на условия ПСРМ! Они готовы избрать спикером Зинаиду Гречаный”, – такие заголовки представили сегодня некоторые “не зависимые” от граждан СМИ.

ФБ и ОК взорвались! Граждане активно стали обсуждать, хвалить “АКУМ”, ждать реакции ПСРМ.

Ваш скромный слуга получил сотни звонков. Мол, объясни, что происходит???

В отличие от наших граждан, мы не поленились и открыли новость. И что мы увидели? Да те же яйца, только в профиль.

Цитирую: “Блок “ACUM” предлагает на первом этапе назначить своего председателя парламента для голосования по пакету законов о деолигархизации. После этого они готовы уступить эту должность социалистам”.

Я просто в шоке. Проще говоря, “АКУМ” не поменял своей позиции! Они опять настаивают на том, чтобы и должность спикера, и премьера, и, де-факто, всё правительство было под их контролем. А через 3 дня Нэстасе якобы подаст в отставку и отдаст должность Зинаиде Гречаный.

Вопрос: а если Андрей Нэстасе передумает и не подаст в отставку? И предлог найти легко: “ПСРМ с Плахотнюком! Мы не имеем морального права отдать эту должность олигарху! Нас не простят ни наши жены, ни наши любовницы!”.

“АКУМ” похож на дальнобойщика, который по пути домой заехал к вам на ночлег! И не просто заехал, но тут же вышел с “предложением”! Мол, отдай мне свою дочь на ночь, а я обещаю через три дня на ней жениться!

Как вам предложение? И что бы вы сделали?

Господа! Может, хватит разыгрывать дешевые спектакли? Может, пора взяться за работу и перестать валять дурака?