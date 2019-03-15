“Акум” подыграл демократам и помог им укрепиться во власти, – политолог

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.

Давайте предположим, что ПСРМ голосует вместе с АКУМ за отставку генпрокурора, не создав парламентского большинства, не избрав спикера, правительство и так далее.

В тот же день Сергей Сырбу обращается в Конституционный суд. КС тут же восстанавливает генпрокурора в должности.

На второй день генпрокурор приходит в парламент, требуя снять иммунитет с 5 депутатов ПСРМ.

Обвинения “серьезные”: кража миллиарда, концессия аэропорта, изнасилование мертвецов, война в Камбодже. ДПМ и ШОР тут же голосуют. Вы думаете, АКУМ не проголосует? Еще как проголосует. Они же “борцы с коррупцией”, с Путиным, с Россией! Тем более, когда идет речь о краже миллиарда! Ведь, получается, это не партии АЕИ крали, а те, кто был в оппозиции к ним…

На третий день генпрокурор снова придет в парламент. На это раз он представит список 5 коррупционеров из блока АКУМ. Их тоже обвинят в краже миллиарда, БЕМа и так далее. ДПМ и ШОР тут же проголосуют. Что будет делать ПСРМ? Наверное, тоже проголосует. Ведь АКУМ голосовал против ПСРМ, теперь шанс ПСРМ расквитаться с АКУМ.

На 4 день многие депутаты поймут, откуда ветер дует….

И вот так за три дня ПСРМ и АКУМ могут быть уничтожены, благодаря безумию правых. Или в этом и состоит весь замысел?

А теперь представьте себе другую картину. ПСРМ и АКУМ создали бы парламентское большинство, назначили бы свое правительство. Нужно было бы снимать директоров СИБ, НАЦ, ГП, членов Конституционного суда? Нет. На второй же день эти господа стали бы массово писать заявления об отставке “по причине плохого здоровья”…

Вот и все. АКУМ подыграл демократам, помог им укрепиться во власти.