“Акум” обещал избавить страну от олигархов, но вступил в сговор с ними, – политолог

2. “ПСРМ и другие депутаты, которые “подконтрольны” ДПМ, должны поддержать законы АКУМ по разрушению монополии власти ДПМ!”. Здесь одно из двух – либо в АКУМ одни идиоты, либо одни лжецы. Судите сами. Если все депутаты под контролем ДПМ, то как они могут поддержать законопроекты АКУМ по борьбе с ДПМ? Видимо, АКУМ все-таки понимает, что не все депутаты под контролем ДПМ. Значит, они солгали, когда отказались от альянса с ПСРМ!

3. “Мы предлагаем всем депутатам парламента проголосовать за отставку генпрокурора, директоров СИБ, НАЦ и т.д.”. Прошу внимания – здесь полный БРЕД. Невозможно проголосовать за все это, пока не выбраны спикер, бюро парламента, комиссии. А для этого нужно стабильное большинство. Более того, допустим, неким мифическим образом удастся отправить в отставку глав всех этих структур. И что дальше? Кого назначаем на их место, если нет большинства? И кто внедряет все эти законы, если нет своего правительства? Кто предложит эти законы в повестку дня парламента, если нет спикера? Или нынешнее правительство ДПМ будет бороться со своим начальством?

Отвечу кратко.

Ничего не изменится. КС тут же восстановит всех в должности, как это было в 2013 году, с генпрокурором и судьями ВСП. А, значит, все останется, как есть: ДПМ у власти, а ее оппоненты – в оппозиции. Или в тюрьме.

Выводы следующие:

1. АКУМ обещал протестовать после выборов – отказался.

2. АКУМ выл, что выборы сфальсифицированы – в итоге признал их.

3. АКУМ обещал, что сделает все для избавления страны от олигархов – но вступил в сговор с ними.