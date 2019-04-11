“АКУМ” не считает решение проблем нацменьшинств приоритетом

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“Акумовцы” не считают нужным ратифицировать Европейскую хартию региональных языков, так как это “не является приоритетом для наших граждан в сложившейся ситуации”. Об этом депутаты ПСРМ заявили в рамках брифинга для прессы.

– Не это является приоритетом для граждан. В других условиях мы можем вернуться, посмотреть. Неужели мы думаем, что этим сможем сплотить общество? Мы не считаем, что это приоритет для РМ. Сейчас совсем другие приоритеты, – пояснил вице-председатель платформы “Достоинство и правда” Александр Слусарь.

В данной связи он отметил, что ППДП, как “проевропейская партия”, тоже “могла выдвинуть ряд проектов, связанных со стратегическим партнерством с Румынией, и какие-то другие вещи”.

– Да, это ратификация этого документа – важный вопрос, но далеко не приоритет, – добавил вице-председатель “Действие и солидарность” Михай Попшой.

Напомним, ратификация Европейской хартии региональных языков являлась одним из предложений социалистов для обсуждения создания потенциального парламентского большинства.

Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств – это Европейская конвенция о защите и поддержке языков, которыми пользуются традиционные меньшинства. Вместе с Рамочной конвенцией о защите национальных меньшинств эта Хартия представляет собой обязательство Совета Европы защищать национальные меньшинства.