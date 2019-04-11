“АКУМ”: Мы против спикера от ПСРМ, потому что потом не сможем отправить его в отставку (ВИДЕО)

“АКУМ”: Мы против спикера от ПСРМ, потому что потом не сможем отправить его в отставку (ВИДЕО)

Партии, входящие в состав блока “АКУМ”, продолжают стоять на своем: заявляя о том, что “им не нужны должности”, они при этом требуют отдать им посты и премьер-министра, и спикера. “Акумовцы” категорически отказываются голосовать за председателя парламента от Партии социалистов, и на это, как выяснилось, у них есть своя причина. 

Ее в рамках брифинга для прессы раскрыл вице-председатель партии “Действие и солидарность” Михай Попшой.

– Если мы с самого начала отдадим пост спикера социалистам, имея 26 мандатов, у нас впоследствии не будет никакого влияния на то, чтобы отправить его в отставку, если ситуация изменится, – сказал он. 

Стоит отметить, что в рамках проведенной сегодня встречи “акумовцы” также четко заявили, что не хотят вступать с ПСРМ в коалицию, но хотят, чтобы социалисты безоговорочно проголосовали за все выдвинутые ими законы. При этом партии, входящие в блок, голосовать за многие важные инициативы социалистов не желают.

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