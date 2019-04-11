“АКУМ”: Должности не важны, но спикер и премьер должны быть нашими (ВИДЕО)

0

Блок “АКУМ” продолжает стоять на своем и требовать, чтобы ключевые должности в государстве были отданы исключительно партиям “Действие и солидарность” и “Достоинство и правда”. Это представители блока четко дали понять в рамках сегодняшней дискуссии с ПСРМ.

Несмотря на то, что Александр Слусарь и Михай Попшой неоднократно заявляли о том, что должности им не нужны, делиться ими они не хотят. Так, “акумовцы” продолжают считать, что пост премьера должен достаться им. Это касается и должности спикера – представители блока открыто заявили, что не станут голосовать за председателя парламента от ПСРМ потому что когда-нибудь потом, когда захотят, не смогут отправить его в отставку, так как у них не будет достаточного для этого количества голосов. Таким образом, и пост спикера “акумовцы” хотят закрепить за собой.

Подобное поведение блока, занявшего лишь третье место на выборах, возмутило социалистов и вызвало ироничную реплику исполнительного секретаря ПСРМ Влада Батрынчи.

– Должности не важны, важно, чтобы “АКУМ” получил и пост спикера, и пост премьера. Но должности не важны, – прокомментировал позицию блока Батрынча.