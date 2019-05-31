“АКУМ” больше не пойдет на переговоры с ПСРМ и не собирается отдавать социалистам ни одно министерство (ВИДЕО)

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Блок “АКУМ” продолжает настаивать на своих условиях и не хочет даже слышать о предложениях, выдвинутых Партией социалистов для создания правящей коалиции. Это в эфире частного телеканала дал понять один из лидеров блока, Андрей Нэстасе, по мнению которого, “все уже было сказано и обсуждать больше нечего”.

– Мы сделали все, что в наших силах, – сказал Нэстасе.

Лидера “АКУМ” ничуть не смущает то, что блок, занявший лишь третье место по результатам парламентских выборов, хочет подчинить себе всю власть в стране. Нэстасе, как всегда, противоречит сам себе: с одной стороны, он говорит о том, что “АКУМ” не интересуют должности, а с другой – делиться этими должностями с социалистами он не хочет. Более того, председатель “Платформы достоинства и правды” считает, что ПСРМ не может претендовать ни на одну должность в кабинете министров. Позиция Нэстасе откровенно возмутила ведущего.

– Вам нужны только их (социалистов – прим.ред.) голоса, и ничего больше. – Почему вы так говорите? – А что еще? – Мы просим их участия, чтобы они вместе с нами боролись со злом, с мафией, с коррупцией, чтобы голосовали с нами за законы, поддерживали все, что называется “качество”, “неподкупность”, “профессионализм”, чтобы они вдохновили людей из области юриспруденции прийти и участвовать в конкурсе на замещение должности генерального прокурора.

Стоит отметить, что ранее президент страны Игорь Додон неоднократно заявлял о том, что “АКУМ” провалил переговоры о создании правящей коалиции, выставив заведомо невыполнимые условия социалистам.