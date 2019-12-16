Активы на 8 000 000 леев изъяты НАЦ за неделю

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За прошедшую неделю Агентство по возврату добытого преступным путём имущества изъяло финансовые активы на 8 000 000 леев. Это отражено в еженедельном докладе Национального антикоррупционного центра.

Согласно сообщению пресс-службы НАЦ, отдел аналитики провёл 11 операционных анализов по уголовным делам, 6 стратегических, а ещё 50 находятся в процессе исследования. Юридический отдел провёл антикоррупционную экспертизу 6 законодательных проектов и направил 9 заключений. Кроме этого, в канцелярии НАЦ было зарегистрировано 1 310 материалов, из которых 39 – жалобы.

На национальную “горячую линию” по борьбе с коррупцией поступило 47 звонков, 4 из которых – в компетенции Антикоррупционного центра. В настоящее время 8 человек находятся под арестом по делам НАЦ: 2 – в пенитенциарных учреждениях, 3 – под домашним арестом, 3 – в изоляторе.