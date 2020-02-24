Активы на 4 000 000 леев арестованы НАЦ за неделю

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Как сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества (ARBI) на прошлой неделе наложило арест на активы на сумму около 4 миллионов леев. 2,4 миллиона из них относятся к банковскому мошенничеству. Арест наложен на земельные участки, жилые и нежилые помещения, а также на транспортные средства.

В общей сложности за прошедшую неделю в канцелярии службы было зарегистрировано 1 313 материалов и выдано 109 справок о неподкупности. Аналитическое управление НАЦ провело 11 операционных анализов, а ещё 39 находятся в работе.

В течение прошлой недели на национальную линию антикоррупции поступило 47 звонков, 2 из которых – в компетенции НАЦ. В настоящее время в изоляторе Антикоррупционного центра содержатся 2 человека, а 1 человек – под домашним арестом.