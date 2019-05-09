Активисты партии “Шор” оскорбляли граждан, которые хотели получить угощение (ВИДЕО)

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Одним сладости, другим – оскорбления. Молодые активисты партии «Шор», раздававшие угощение людям, грубо отвечали тем, кто желал получить несколько пакетов печенья.

Видеокадры, представленные ниже, были сняты каналом ProTV у офиса партии «Шор», где ее лидер организовал мероприятие, посвященное Дню Победы. Когда оно закончилось, активисты формирования начали раздавать людям печенье и воду. А поскольку людей, желающих получить угощение было много, образовалась толпа. Кроме того, некоторые решили взять не одну, а несколько пачек печенья. Это вызвало недовольство молодых людей, которые позволить себе оскорбить некоторых граждан, пишет point.md.