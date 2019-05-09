Активисты партии “Шор” оскорбляли граждан, которые хотели получить угощение (ВИДЕО)

Активисты партии “Шор” оскорбляли граждан, которые хотели получить угощение (ВИДЕО)

Одним сладости, другим – оскорбления. Молодые активисты партии «Шор», раздававшие угощение людям, грубо отвечали тем, кто желал получить несколько пакетов печенья. 

Видеокадры, представленные ниже, были сняты каналом ProTV у офиса партии «Шор», где ее лидер организовал мероприятие, посвященное Дню Победы. Когда оно закончилось, активисты формирования начали раздавать людям печенье и воду. А поскольку людей, желающих получить угощение было много, образовалась толпа. Кроме того, некоторые решили взять не одну, а несколько пачек печенья. Это вызвало недовольство молодых людей, которые позволить себе оскорбить некоторых граждан, пишет point.md.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md