Активист, обливший молоком министра финансов, приговорён к году тюремного заключения (ВИДЕО)

Активист, обливший молоком министра финансов, приговорён к году тюремного заключения (ВИДЕО)

Активист Андрей Доникэ был приговорён к одному году лишения свободы за то, что облил министра финансов Октавиана Армашу молоком из ведра.

Инцидент произошёл 2 года назад у здания правительства, перед которым протестовали несколько человек недовольных тем, что правительство повесило на плечи граждан 13,5 млрд. леев долга, возникшего в результате банковского мошенничества. Суд признал Доникэ виновным в хулиганстве и приговорила к одному году тюремного заключения.

Также было решено приостановить установленный приговор и применить условное наказание с испытательным сроком в 1 год.

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