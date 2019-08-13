АКШ в Германии

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Аортокоронарное шунтирование – хирургическая операция, которая проводится с целью улучшения кровоснабжения миокарда.

Она используется для лечения тяжелой ишемической болезни сердца, при которой обеспечение сердечной мышцы кислородом невозможно при помощи менее инвазивных методов (стентирования коронарных сосудов, баллонной ангиопластики). Многие пациенты делают шунтирование сердца в Германии, так как в этой стране лечение обычно оказывается более эффективным и безопасным, чем в государствах с плохо развитой медициной.

Когда стоит делать операцию?

Операция проводится для лечения стенокардии и ИБС, с целью предотвращения инфаркта миокарда. Это заболевание развивается в результате обструкции коронарных сосудов тромбами и атеросклеротическими бляшками, реже – по причине спазма артерий. АКШ позволяет создать обходной путь доставки крови к миокарду, поэтому улучшает состояние пациента, увеличивает толерантность к физическим нагрузкам и предотвращает острые сердечно-сосудистые события.

Чтобы понять, требуется ли вам АКШ, стоит посетить Германию и пройти диагностику. Исходы операции гораздо лучше, если она проводится до возникновения острого коронарного синдрома. Установлено, что если АКШ проводится в первые 2-10 суток после инфаркта миокарда, то риск осложнений значительно увеличивается:

интраоперационная летальность достигает 12,5%;

риск острой сердечной недостаточности в послеоперационном периоде – 15%.

Таким образом, чтобы операция была максимально эффективной и прошла без осложнений, человеку необходимо сделать её своевременно, желательно в хорошей клинике по современным методикам.

Преимущества лечения ИБС в Германии

Многие пациенты при появлении симптомов ишемической болезни сердца отправляются в Германию на диагностику и лечение. Немецкие кардиохирурги выполняют качественные операции на сердце. Высокоточная диагностика перед АКШ позволяет выбрать лучший метод восстановления нормального кровоснабжения миокарда и свести к минимуму риск осложнений.

Основные преимущества шунтирования сердца в Германии:

Возможность проведения эффективных операций с минимальным риском осложнений даже на фоне ожирения, сахарного диабета.

Частое использование полной реваскуляризации миокарда с наложением 3 и более шунтов, что позволяет максимально снизить риск острых сердечно-сосудистых событий.

Огромный опыт – АКШ в Германии является самой часто проводимой кардиохирургической операцией, её делают в 3-5 раз чаще по сравнению с развивающимися странами.

Благодаря использованию препаратов значительно снижается риск интраоперационных осложнений: фибрилляции желудочков, недостаточности мозгового кровообращения.

Предпочтение отдается проведению аортокоронарного шунтирования на работающем сердце, что снижает риск осложнений и ускоряет реабилитацию после АКШ.

При проведении операций без использования аппарата искусственного кровообращения риск интраоперационного инфаркта миокарда сводится к нулю благодаря использованию временного коронарного шунта.

Риск эмболии сосудов мозга сводится к минимуму благодаря использованию специальных систем наложения проксимального анастомоза.

В Германии лечение ишемической болезни сердца с использованием хирургических методов более эффективно и безопасно для пациента, чем в клиниках развивающихся стран.

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