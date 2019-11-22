Аккредитованные в Молдове послы посетили примарию и пообщались с Ионом Чебаном (ФОТО)

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Главы 24 аккредитованных в Молдове дипломатических миссий посетили вчера примарию Кишинева. Генеральный примар Кишинева провёл с ними диалог, в рамках которого представил команду, а также приоритеты и цели, которые планируется реализовать.

Мы сосредоточимся на: транспарентности, инвестициях, развитии города, инфраструктуре муниципия, развитии концепций «умный город» и «зелёный город», – рассказал Чебан.

В завершение беседы генеральный примар представил гостям здание примарии, отметив его большое историческое значение. Чебан отметил, что хочет восстановления этого здания.

Градоначальник поблагодарил послов за открытость и готовность к сотрудничеству.