“Волонтёры Победы” помогают продуктами ветеранам ВОВ (ФОТО)

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Молодежное движение “Волонтёры Победы” приходит на помощь к ветеранам Великой Отечественной войны.

Так, юноши и девушки приносят на дом продукты питания пожилым людям и ветеранам, которые временно не могут выходить на улицу, чтобы не подвергать себя риску заражения коронавирусом.

– Запустив акцию помощи ветеранам не только продовольственными пакетами, но и тёплым словом и поддержкой, мы хотим показать всем, что не нужно быть равнодушными, а, наоборот, активно принимать участие в данных мероприятиях, – сообщается на странице движения в соцсети.

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