Аэропорт вновь стал самым востребованным пропускным пунктом за сутки

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В пунктах пересечения поток лиц составил 59 718. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдова – 33 670.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 32 256 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 175.

Наиболее востребованными оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 543 пересечения,

КПП «Леушены» – 10 568 пересечений,

КПП «Джурджулешть-Галац» – 6 352 пересечения,

КПП «Кагул» – 4 903 пересечения,

КПП «Тудора» – 4 477 пересечений;

КПП «Паланка» – 3 897 пересечений,

КПП «Атаки» – 3 471 пересечение,

КПП «Джурджулешты-Рени» – 2 893 пересечения,

КПП «Скуляны» – 1 922 пересечения,

КПП «Костешты» – 1 908 пересечений.

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

22 человека нарушили режим КПП;

3 иностранца превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

6 водителей проигнорировали правила использования виньеток;

5 человек, находящихся в конфликте с законом, были задержаны.

На данный момент все КПП работают в обычном режиме.