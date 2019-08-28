Аэропорт стал самым загруженным пропускным пунктом за сутки

Аэропорт стал самым загруженным пропускным пунктом за сутки

В пунктах пересечения поток лиц составил 61 916. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на въезд в Республику Молдова – 34 625.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекших границу, 40 988 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 12 683.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 6 839 пересечений,
  • КПП «Тудора» – 6 041 пересечение,
  • КПП «Атаки» – 5 753 пересечения,
  • КПП «Кагул» – 5 627 пересечений,
  • КПП «Паланка» – 5 339 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 535 пересечений,
  • КПП «Крива» – 3 804 пересечения,
  • КПП «Леушены» – 3 354 пересечения.
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