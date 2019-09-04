Аэропорт стал самым загруженным пропускным пунктом за сутки

В пунктах пересечения поток лиц составил 62 694. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 33 191.
По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 34 104 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 300. Сегодня, 4 сентября, с 01.50 до 03.15 не работал КПП «Джурджулешть-Галац» по причине отсутствия электроэнергии на украинской стороне.
Наиболее востребованными КПП оказались:
- КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 288 пересечений;
- КПП «Леушены» – 10 995 пересечений;
- КПП «Скулень» – 5 730 пересечений;
- КПП «Атаки» – 5 661 пересечение;
- КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 786 пересечений;
- КПП «Кагул» – 4 584 пересечений.
В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:
- одна попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
- 2 человека нарушили режим КПП;
- одна попытка незаконного перевоза товаров;
- найдено 2 поддельных документа;
- 9 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
- 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
- 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.
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