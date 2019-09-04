Аэропорт стал самым загруженным пропускным пунктом за сутки

Аэропорт стал самым загруженным пропускным пунктом за сутки

В пунктах пересечения поток лиц составил 62 694. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 33 191.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 34 104 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 300. Сегодня, 4 сентября, с 01.50 до 03.15 не работал КПП «Джурджулешть-Галац» по причине отсутствия электроэнергии на украинской стороне.

Наиболее востребованными КПП оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 288 пересечений;
  • КПП «Леушены» – 10 995 пересечений;
  • КПП «Скулень» – 5 730 пересечений;
  • КПП «Атаки» – 5 661 пересечение;
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 786 пересечений;
  • КПП «Кагул» – 4 584 пересечений.

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • одна попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;
  • 2 человека нарушили режим КПП;
  • одна попытка незаконного перевоза товаров;
  • найдено 2 поддельных документа;
  • 9 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.
Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md