Аэропорт стал самым загруженным пропускным пунктом за сутки

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В пунктах пересечения поток лиц составил 62 694. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении на выезд из Республики Молдова – 33 191.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 34 104 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 14 300. Сегодня, 4 сентября, с 01.50 до 03.15 не работал КПП «Джурджулешть-Галац» по причине отсутствия электроэнергии на украинской стороне.

Наиболее востребованными КПП оказались:

КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 12 288 пересечений;

КПП «Леушены» – 10 995 пересечений;

КПП «Скулень» – 5 730 пересечений;

КПП «Атаки» – 5 661 пересечение;

КПП «Джурджулешть-Галац» – 4 786 пересечений;

КПП «Кагул» – 4 584 пересечений.

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

одна попытка незаконного пересечения молдо-украинской границы;

2 человека нарушили режим КПП;

одна попытка незаконного перевоза товаров;

найдено 2 поддельных документа;

9 иностранцев превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

4 водителя проигнорировали правила использования виньеток;

1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.