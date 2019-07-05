Аэропорт стал самым востребованным пропускным пунктом за сутки

Аэропорт стал самым востребованным пропускным пунктом за сутки

В пунктах пересечения поток лиц составил 61 626. Наибольшее количество пересечений было зарегистрировано в направлении выезда из Республики Молдова – 32 542.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, из общего числа людей, пересекающих границу, 35 532 были гражданами Молдовы. Трафик транспорта составил 13 263.

Наиболее востребованными оказались:

  • КПП «Кишинёвский международный аэропорт» – 10 800 пересечений,
  • КПП «Леушены» – 9 048 пересечений,
  • КПП «Атаки» – 5 665 пересечений,
  • КПП «Джурджулешть-Галац» – 5 176 пересечений,
  • КПП «Скуляны» – 5 051 пересечение,
  • КПП «Кагул» – 4 951 пересечение,
  • КПП «Тудора» – 3 154 пересечений;
  • КПП «Паланка» – 3 101 пересечение,
  • КПП «Крива» – 2 198 пересечений,
  • КПП «Джурджулешты-Рени» – 2 206 пересечений.

В результате мероприятий по надзору и контролю государственной границы сотрудники Пограничной полиции Молдовы в течение 24 часов зарегистрировали следующие нарушения:

  • 12 человек нарушили режим КПП;
  • был обнаружен 1 поддельный документ;
  • 1 иностранный гражданин превысил срок пребывания на территории Республики Молдова;
  • 5 водителей проигнорировали правила использования виньеток;
  • 1 человек, находящийся в конфликте с законом, был задержан.

На данный момент все КПП работают в обычном режиме.

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