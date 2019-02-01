Аэропорт парализован: ни один самолёт не смог приземлиться в Кишинёве или вылететь из молдавской столицы (ТАБЛО, ВИДЕО)

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Со вчерашнего дня в международном аэропорту Кишинёва творится хаос. Из-за сильного тумана, который опустился над городом, рейсы не принимаются и не отправляются.

Согласно онлайн-табло, большинство рейсов сегодня были отменены, некоторые перенаправлены, а другие задерживаются, пишет protv.md. Сотни пассажиров в воздушной гавани Кишинёва выстроились в очереди, чтобы поменять билеты.

По данным Центра метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы, плохая видимость будет наблюдаться в течение всего дня, особенно на территории Кишинёва. Туман может сохраниться во многих районах до конца недели.