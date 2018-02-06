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Аэропорт или “белый дом”? Меры безопасности в новом офисе ДПМ изумили журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

Аэропорт или “белый дом”? Меры безопасности в новом офисе ДПМ изумили журналистов (ФОТО, ВИДЕО)

Беспрецедентная проверка ждала сегодня представителей СМИ, пришедших на пресс-конференцию в новый офис Демпартии.

Так, на входе, специально предназначенном для журналистов, их встретил внушительных размеров металлоискатель, а все вещи входящих просвечивались при помощи рентгена. Кроме того, теперь в офис демократов невозможно попасть лишь по журналистскому удостоверению, пишет tv8.md.

Пресс-секретарь ДПМ Виталий Гамурарь, поясняя такие “драконовы” меры безопасности, заявил, что это технический вопрос, который не помешает журналистам посещать мероприятия. В то же время, он признался, что партия взяла пример с Запада.

– ДПМ является самой крупной партией в Молдове, являющейся и  правящей партией, и когда приглашают журналистов, могут прийти и те, кто не является таковыми, – сказал Гамурарь, не уточнив, кого именно опасаются демократы.

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