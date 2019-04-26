Air Moldova запустила прямой авиарейс “Кишинёв-Ницца”

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Сегодня авиакомпания Air Moldova запустила ещё одно направление для жителей Молдовы – Ницца. Цена билета для этого направления начинается от 99 евро и включает все налоги.



По этому направлению самолёты будут летать дважды в неделю: в понедельник и пятницу, пишет diez.md. В понедельник самолёт вылетит из Кишинёва в 19:40 и приземлится в Ницце в 21:30. В обратном направлении самолёт вылетит в 22:20 и приземлится в Кишинёве в 02:00.

В пятницу самолёт вылетит из Кишинёва в 05:30 и приземлится в 07:20. Обратно из Ниццы отправка состоится в 08:10, а посадка — в 11:50.

Билеты можно приобрести онлайн на сайте авиакомпании www.airmoldova.md, в агентствах Air Moldova и в авторизированных агентствах страны и за рубежом.

Вскоре Air Moldova запускает рейсы по двум другим туристических направлениям. С 18 мая самолёты будут летать в Измир (Турция), а с 23 мая — в Салоники (Греция).