Air Moldova: рейсы “Кишинёв-Стамбул” отменяют в апреле на два дня

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Air Moldova сообщает, что рейсы по маршруту “Кишинёв-Стамбул” на 5 и 6 апреля этого года (9U 745/6) были отменены. Причина в том, что власти Турции перенесли срок полного перевода рейсов из действующего основного стамбульского аэропорта Ataturk в только что построенный новый аэропорт.

В своём сообщении молдавская компания-перевозчик сообщает, что со всеми пассажирами свяжутся и окажут необходимую помощь в соответствии с правилами, принятыми для подобных ситуаций, пишет tv8.md.

Ранее сообщалось, что для обеспечения перехода все рейсы иностранных перевозчиков в аэропорт Ataturk 2 марта будут отменены, а летать в новый аэропорт они смогут не ранее 3 марта. Согласно новым планам, всем иностранным авиакомпаниям теперь придётся отменить полёты в Стамбул 5-6 апреля. Сделано это потому, что воздушные трассы старого и нового аэропортов пересекаются, и одновременная полноценная работа обоих невозможна.