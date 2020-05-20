Air Moldova продлила ограничения на авиаперелеты до 30 июня

Air Moldova продлила ограничения на авиаперелеты до 30 июня

На основании решения Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью авиакомпания Air Moldova вынуждена приостановить регулярные авиаперелеты до 30 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении для прессы фирмы.

Отмечается, что Air Moldova намерена получить разрешение на выполнение части рейсов на основании многочисленных запросов от пассажиров. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на этот период, предлагают воспользоваться одним из следующих вариантов:

  • бесплатно изменить дату вылета до 28 марта 2021 года;
  • воспользоваться ваучером в размере стоимости авиабилета;
  • получить возврат денег за авиабилет в соответствии с правилами тарифа (уточнить правила тарифа можно по месту приобретения авиабилета).

По всем вопросам можно обращаться письменно по адресам helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md.

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