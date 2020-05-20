Air Moldova продлила ограничения на авиаперелеты до 30 июня

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На основании решения Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью авиакомпания Air Moldova вынуждена приостановить регулярные авиаперелеты до 30 июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении для прессы фирмы.

Отмечается, что Air Moldova намерена получить разрешение на выполнение части рейсов на основании многочисленных запросов от пассажиров. Дополнительная информация будет опубликована в ближайшее время.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на этот период, предлагают воспользоваться одним из следующих вариантов:

бесплатно изменить дату вылета до 28 марта 2021 года;

воспользоваться ваучером в размере стоимости авиабилета;

получить возврат денег за авиабилет в соответствии с правилами тарифа (уточнить правила тарифа можно по месту приобретения авиабилета).

По всем вопросам можно обращаться письменно по адресам helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md.

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