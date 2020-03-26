“Air Moldova” приостанавливает все полёты до 15 мая. Что делать тем, кто купил билеты?

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На основании решения Национальной чрезвычайной комиссии и операционной директивы Органа гражданской авиации авиакомпания “Air Moldova” приостанавливает все полёты до 23.59 15 мая 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте фирмы.

Все, кто приобрел билеты на полеты в указанный период времени, могут:

Изменить дату вылета бесплатно до 24 октября 2020 года;

Вернуть билет по правилам тарифа.

По всем вопросам можно обращаться письменно по адресам электронной почты: helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md.

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