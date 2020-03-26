“Air Moldova” приостанавливает все полёты до 15 мая. Что делать тем, кто купил билеты?

“Air Moldova” приостанавливает все полёты до 15 мая. Что делать тем, кто купил билеты?

На основании решения Национальной чрезвычайной комиссии и операционной директивы Органа гражданской авиации авиакомпания “Air Moldova” приостанавливает все полёты до 23.59 15 мая 2020 года. Об этом сообщается на официальном сайте фирмы. 

Все, кто приобрел билеты на полеты в указанный период времени, могут:

  • Изменить дату вылета бесплатно до 24 октября 2020 года; 
  • Вернуть билет по правилам тарифа. 

По всем вопросам можно обращаться письменно по адресам электронной почты:  helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md.

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