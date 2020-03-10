“Air Moldova” приостанавливает до конца марта полеты в Италию и из Италии

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В связи с решением властей Республики Молдова авиакомпания “Air Moldova” приостанавливает полеты в/из Италии в период с 12 по 31 марта (с вероятностью продления ограничения). Предпринятые меры связаны с предотвращением распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении для прессы компании.

– Понимая беспокойство некоторых пассажиров, запланировавших путешествие, авиакомпания идет навстречу и предлагает возможность бесплатно изменить дату вылета в пределах ‪12.03.2020 – 31.03.2020‬, в/из Италии, в пределах 30 дней от даты возобновления полётов. Пассажиров просим связаться по номеру телефона 022-830-830, – отмечается в пресс-релизе.