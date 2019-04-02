Air Moldova предлагает авиабилеты по промоценам от 59 евро

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Авиакомпания Air Moldova объявила о продаже авиабилетов по промоценам от 59 евро в одном направлении с включёнными сборами. Акция продлится с 1 по 14 апреля.

Предложение действительно для перелётов в период с 13 мая по 13 июня 2019 г. Авиабилеты по специальным ценам можно приобрести на официальном сайте www.airmoldova.md, в собственных кассах авиакомпании, а также у авторизованных агентов.

Лучшие предложения от Air Moldova:

от 59 евро – Стамбул, Венеция, Рим;

от 69 евро – Салоники, Флоренция, Турин, Верона, Милан, Болонья;

от 70 евро – Москва;

от 79 евро – Лондон Станстед, Франкфурт, Париж, Вена;

от 80 евро – Санкт-Петербург, Краснодар;

от 89 евро – Ницца, Барселона, Лондон Гатвик, Женева;

от 90 евро – Ларнака;

от 99 евро – Мадрид, Дублин;

от 109 евро – Тель-Авив, Лиссабон.

Дополнительную информацию можно получить в колл-центре Air Moldova по номеру + 373 22 830 830.

Air Moldova выполняет регулярные рейсы по 25 направлениям: Барселона, Болонья, Дублин, Женева, Франкфурт, Стамбул, Краснодар, Ларнака, Лиссабон, Лондон Гатвик, Лондон Станстед, Милан, Москва, Мадрид, Ницца, Париж, Рим, Венеция, Верона, Вена, Санкт-Петербург, Салоники, Турин, Флоренция, Тель-Авив.