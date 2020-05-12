Air Moldova объявила о продлении ограничений на полёты до 25 мая

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Авиакомпания Air Moldova объявляет о продлении ограничений на полеты до 25 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении для прессы фирмы.

В связи с продлением ограничений на путешествия, введенных каждой страной для направлений, выполняемых Air Moldova, рейсы с 15 мая 2020 до 25 мая 2020 года приостановлены. Возобновление полётов для каждого направления, будет возможно после снятия ограничений каждой страной и получения разрешения на полет в/из запланированного направления.

Пассажирам которые приобрели билеты на этот период, предлагаются следующие возможности:

изменить дату вылета бесплатно до 28 марта 2021 года;

получить ваучер в сумме стоимости билета;

осуществить возврат по правилам тарифа вашего билета (для уточнения правил тарифа следует обращаться по месту приобретения билета).

По всем вопросам и изменениям клиентов просят обращаться письменно, по адресу электронной почты helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md.

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