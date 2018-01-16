Air Moldova наказали за запрет доступа к общественно значимой информации

Жалобу на компанию подала Общественная ассоциация “Юристы за права человека” 22 декабря прошлого года.

В ней содержалась просьба наказать согласно Кодексу о правонарушениях ответственных лиц в Air Moldova за то, что сотрудникам ассоциации отказали в предоставлении информации, представляющей общественный интерес, нарушив тем самым положения Закона о доступе к информации, пишет tv8.md.

Ассоциация запросила у Air Moldova следующую информацию: юридические лица и адвокаты, предоставившие юридические и консультационные услуги компании, суммы уплаченных взносов и общую сумму займов, заключенных авиакомпанией, а также недвижимость, предлагаемую в качестве обеспечения, включая их рыночную стоимость при составлении договоров кредитования сроком на семь лет.

По данным Инспектората полиции Ботаники, при рассмотрении материалов были констатированы нарушения, предусмотренные в ст. 71 пар. (1) Уголовного кодекса (Нарушение законодательства о доступе к информации и петиции). За такое нарушение положен штраф в размере от 15 до 25 условных единиц для физического лица, и от 30 до 50 условных единиц для ответственного лица.

В то же время, в Air Moldova инициировали собственное внутреннее расследование. Сотрудник, к которому в свое время поступила заявка на предоставление информации, может быть наказан согласно трудовому законодательству.