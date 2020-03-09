Air Moldova, Fly One и Lufthansa аннулировали несколько рейсов в Италию и Германию

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Авиакомпании Air Moldova, Fly One и Lufthansa аннулировали ряд рейсов в Италию и Германию в связи с эпидемией коронавируса.

Представители Air Moldova сообщили, что пассажирам, которые в последние 14 дней находились в странах с повышенным уровнем распространения COVID19, запрещено летать в Тель-Авив, передаёт deschide.md.

В то же время компания FlyOne приостановила до 30 марта все рейсы из и в город Верона, который находится на севере Италии. Представители авиакомпании отметили, что самолёты будут летать в город Парма, который тоже находится в северном регионе Италии.

Кроме этого, в связи с высоким уровнем распространения коронавируса, компания Lufthansa аннулировала все рейсы из и в город Франкфурт до апреля.