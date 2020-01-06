Агенты, не следящие за уборкой территорий, получат суровые штрафы

0

Экономическим агентам, действующим на территории Кишинёва, необходимо следить за уборкой территорий, находящихся под их управлением. В данном контексте генпримар Ион Чебан призвал экономических агентов поддерживать чистоту вокруг зданий, в которых они работают.

Беспорядок возникает в том случае, когда экономический агент не заинтересован в том, что происходит за дверью его помещения. Закон должен соблюдаться, а мы будем следить за ситуацией, – подчеркнул градоначальник.

Чебан распорядился пересмотреть документы, которые регулируют нормы поддержания должного санитарного порядка. Преторы секторов проинформируют экономических агентов о необходимости поддержания чистоты в прилегающей к их зданиям зоне.

В то же время, в случае несоблюдения данных указаний, нарушившим лицам грозят штрафы в размере от 900 до 1 800 леев для физических лиц и от 3 000 до 9 000 леев для юридических.