Агенты, не следящие за уборкой территорий, получат суровые штрафы

Агенты, не следящие за уборкой территорий, получат суровые штрафы

Экономическим агентам, действующим на территории Кишинёва, необходимо следить за уборкой территорий, находящихся под их управлением. В данном контексте генпримар Ион Чебан призвал экономических агентов поддерживать чистоту вокруг зданий, в которых они работают.

Беспорядок возникает в том случае, когда экономический агент не заинтересован в том, что происходит за дверью его помещения. Закон должен соблюдаться, а мы будем следить за ситуацией, – подчеркнул градоначальник.

Чебан распорядился пересмотреть документы, которые регулируют нормы поддержания должного санитарного порядка. Преторы секторов проинформируют экономических агентов о необходимости поддержания чистоты в прилегающей к их зданиям зоне.

В то же время, в случае несоблюдения данных указаний, нарушившим лицам грозят штрафы в размере от 900 до 1 800 леев для физических лиц и от 3 000 до 9 000 леев для юридических.

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