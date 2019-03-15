Агентству по защите прав потребителей удалось вернуть покупателю 37 тысяч евро

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По словам главы Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком (АЗППНР) Юрия Еремия, наибольшие суммы, которые агентству удалось вернуть потребителю, в одном случае составили стоимость двух квартир – более 23 тысяч евро, а в другом случае 37 тысяч евро.



– Потребители Республики Молдова все чаще подают жалобы в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком, когда нарушаются их права. Жалобы становятся все более умными и принципиальными. Не имеет значения, если цена товара большая или маленькая, но потребитель хочет справедливости – заявил директор АЗППНР Юрий Еремия.

По его словам, есть и потребители, которые не предпринимают никаких действий после подачи жалобы в агентство, так как некоторые жалобы не входят в компетенцию агентства, и они перенаправляются в соответствующие учреждения. Чаще всего граждане жалуются на несоответствующую технику. В последнее время, по словам Юрия Еремии, появляются все больше жалоб на услуги, оказываемые в сфере туризма, в авиации, финансах, о качестве и количестве топлива, а также в других областях, таких как строительство или коммунальные услуги, пишет ipn.md.

Директор АЗППНР рассказал, что после подачи жалобы, содержащей доказательство несоответствия продукта, а также отказа экономического агента решить проблему, агентство пытается заставить экономического агента удовлетворить требования потребителя. Если несоответствие доказано, и экономический агент не соглашается выплатить компенсацию или заменить товар, агентство может обратиться в суд. Говоря о необоснованных жалобах, Юрий Еремия отметил, что они происходят в результате схем, созданных физическими или юридическими лицами. Агентство даже имеет „черный список” этих потребителей.

– У нас есть опыт взаимодействия с общественной ассоциацией, представители которой, например, идут на рынки и проводят определенные проверки, после чего отправляют результаты в агентство и требуют вмешательства. Но это не правильно. Проверки могут осуществляться только агентством, а не общественными ассоциациями, – заявил Юрий Еремия.

На вопрос об обязательности представления по требованию книги жалоб, Юрие Еремию отметил, что экономические агенты обязаны это делать. Если они отказываются, потребитель имеет право вызвать полицию, которая документирует дело, а затем передает информацию агентству. Он говорит, что непредставление книги жалоб является распространенным явлением, и потребители все больше жалуются на это в агентстве. Администраторы компаний обязаны реагировать на зарегистрированные в книге жалоб замечания в течение 14 дней. В случае если потребитель не удовлетворен ответом, он должен написать жалобу в агентство, и оно реагирует.

Согласно статистике, ежегодно АЗППНР получает более 10 тыс. телефонных звонков-жалоб на нарушение прав потребителей. Стоит отметить, что ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей.