Агентство по защите прав потребителей намерено отозвать импортируемые из Румынии чистящие средства: какова причина (ФОТО)

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком намерено изъять из продажи два товара производителя АО McBRIDE, импортируемых в Молдову ООО Henkel Romania S.R.L.

Речь идёт о двух средствах для борьбы с плесенью: CERESIT Stop Mucegaiului pentru Baie (500 ml) и CERESIT Stop Mucegaiului All in One (500 ml). Оба продукта продаются в пластиковых ёмкостях с распылительным насосом и предназначены для удаления плесени, грибков и грязи. По данным пресс-службы Агенства по защите прав потребителей, было установлено, что в некоторых случаях распылительная головка отсоединяется от корпуса ёмкости, что может привести к утечке жидкости. А попадание чистящего средства в глаза может привести к их травмированию.

В связи с этим специалисты Агентства рекомендуют тем, кто приобрёл данное средство, а во время его использования распылительная головка отсоединилась, не пытаться устранить дефект, а вылить жидкость в унитаз, соблюдая технику безопасности, указанную на этикетке. Для этого потребителю рекомендуется сначала вымыть унитаз большим количеством воды, чтобы смыть остатки другого чистящего средства и избежать реакции двух жидкостей. Затем вылить содержимое бутылки и снова вымыть унитаз водой. Ёмкость тоже следует выбросить в мусор.

Тем, кто приобрёл данное моющее средство и частично использовал его, рекомендуется всё же избавиться от опасного предмета во избежание возможных рисков, поместив в мусорный мешок в вертикальном положении, и утилизировав вместе с бытовыми отходами. В случаях, если средство было куплено и уже использовано, то риски для здоровья человека уже отсутствуют, а саму ёмкость необходимо выбросить. В случаях, если жидкость всё же попала на кожу или в глаза, необходимо следовать инструкции, указанной на этикетке продукта.