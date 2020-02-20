Агентство по защите прав потребителей запретило продажу около 34 000 игрушек

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Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком провело целый ряд проверок в торговых учреждениях, которые продают детские игрушки. По их итогам инспекторы запретили продажу 33 827 игрушек на общую сумму 636 628 леев.

Причиной проверок стали поступившие от потребителей жалобы, в том числе в онлайн-пространстве, в которых отмечалось несоответствие качества игрушек и угроза безопасности и здоровью детей. Как пишет moldpres.md, потребители столкнулись с некачественными самокатами, велосипедами, мягкими и пластиковыми игрушками, куклами, настольными играми и т. д.

В этом контексте специалисты рекомендуют проверять этикетку продукции, покупать только игрушки с маркировкой “CE” (игрушка соответствует требованиям качества). не приобретать товары без инструкций, приобретать игрушки у проверенных производителей и т. д.

Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком также призывает население сообщать о любых проблемах по телефонному номеру 022 51 51 51 или на странице consumator.gov.md.