Центр защиты прав потребителей: превышение тарифов на такси в праздничные дни незаконно

Центр защиты прав потребителей: превышение тарифов на такси в праздничные дни незаконно

Граждане нашей страны готовятся к праздникам тщательно и заранее, понимая, что их ждут немалые затраты. Многие предприниматели, пользуясь этим, повышают цены на продукты и услуги именно в праздничные дни.

По данным Агентства по защите прав потребителей и надзору за рынком, повышение стоимости услуг такси, предоставляемые как юридическими компаниями, так и «бордюрщиками», является незаконным. В связи с этим специалисты Агентства напоминают потребителям о правилах, которые нужно соблюдать при использовании услуг такси.

Перед тем, как садиться в машину пассажиру необходимо проверить:

  • наличие жёлтых регистрационных номеров машины, что указывает на её принадлежность специализированной компании;
  • шашка такси является исправной и закреплена к автомобилю (её зелёный цвет говорит о том, что машина готова обслужить пассажира);
  • на дверях машины указаны тарифы за каждый километр и час поездки (информация должна быть напечатана таким образом, чтобы её можно было увидеть на расстоянии 5 метров).

После посадки в такси проверьте:

  • наличие в салоне документа, на котором значится имя водителя, его фотография, а также название компании-перевозчика;
  • находится ли таксометр на видном месте, остановлен ли он сразу при завершении поездки, работал ли он в период всей поездки;
  • по вашему требованию водитель обязан показать документ о метрологической проверке;
  • багаж, который соответствует габаритам машины и вмещается в багажник, перевозится бесплатно.

При высадке проверьте:

  • соответствует ли запрашиваемая водителем плата за поездку с указанной на чеке, который вы должны сохранить на случай, если собираетесь подать жалобу;
  • зафиксируйте номер автомобиля или снимите на видео, если водитель проявляет неадекватное поведение или если ваши права были нарушены во время поездки.
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