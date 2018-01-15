Агентство по защите прав потребителей помогло вернуть деньги еще одному обманутому покупателю

Потребитель приобрел стиральную машину, однако уже спустя несколько месяцев купленный товар стал давать сбои.

Так, дефектной оказалась командная панель. Из-за неисправности нельзя было указывать тип ткани или корректировать время, необходимое для стирки, сообщает moldova.org.

По этой причине покупатель подал жалобу в Агентство по защите прав потребителей. Экономический агент был вынужден вернуть 14 тысяч леев.

Ранее столичный магазин вынудили вернуть покупательнице 50 тысяч леев за дефектную ванну.