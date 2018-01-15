156

Агентство по защите прав потребителей помогло вернуть деньги еще одному обманутому покупателю

Агентство по защите прав потребителей помогло вернуть деньги еще одному обманутому покупателю

Потребитель приобрел стиральную машину, однако уже спустя несколько месяцев купленный товар стал давать сбои.

Так, дефектной оказалась командная панель. Из-за неисправности нельзя было указывать тип ткани или корректировать время, необходимое для стирки, сообщает moldova.org.

По этой причине покупатель подал жалобу в Агентство по защите прав потребителей. Экономический агент был вынужден вернуть 14 тысяч леев.

Ранее столичный магазин вынудили вернуть покупательнице 50 тысяч леев за дефектную ванну.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md