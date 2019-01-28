Агентство по защите прав потребителей: покупателю вернули деньги за некачественную шубу

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В зимнее время в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком (APCSP) поступают жалобы не только на качество обуви, но и на дефекты зимней одежды. Так, жительница Бельц пожаловалась на то, что на сумму около 3 500 леев приобрела шубу из искусственного меха ненадлежащего качества.

Потребитель обнаружил изъяны пошива изделия и обратился в Агентство по защите прав потребителей с просьбой вернуть потраченные деньги. Просьба заявителя была удовлетворена.

В то же время, граждане жаловались и на другие товары ненадлежащего качества: лекарства, сумки, обувь (2 жалобы), мобильные телефоны (2 жалобы), некачественная душевая кабина и т. д. В перечень жалоб также входили недобросовестно выполненные услуги: ремонт автомобиля, оплата телефонии, завышенные процентные ставки в контракте на недвижимость и т. д.

Всего в период с 21 по 25 января 2019 года в канцелярию APCSP поступило 29 жалоб. Было проведено 15 консультаций потребителей и экономических агентов, а сотрудники колл-центра обработали 169 телефонных звонков.