Агентство по защите прав потребителей: Краска для яиц может содержать ядовитые вещества

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Чем больше «Е» указано на упаковке, тем решительнее потребителю нужно отойти от этого продукта. Должно вызвать беспокойство и отсутствие на этикетке состава краски. Такое предупреждение сделал Национальный центр по защите прав потребителей в контексте предстоящих праздников.

По словам специалистов центра, практически любая краска для пасхальных яиц может быть ядовитой, так как получена она промышленным путем, из искусственных красителей, которые сами по себе являются «Е». Рекомендуется избегать трудновыговариваемые составы красок с «Е», которые имеют свойство проникать через скорлупу к съедобной части. Среди них azorubin E122, tartrazin E102, albastru briliant FCF E133, guma Xanthan E415 и т.д.

Помимо этого, не рекомендуется хранить яйца более 5 – 7 дней, даже в холодильнике. Более того, детям, беременным и кормящим матерям следует употреблять вареные яйца не более чем трехдневной свежести, передаёт ipn.md.