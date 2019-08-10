Агентство по лекарствам отозвало инсулин Strim из Госрегистра

Агентство по лекарствам отозвало инсулин Strim из Госрегистра

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям отозвало украинский препарат Strim (биосимиляр инсулина) из Государственного регистра лекарств. Решение принято в целях дальнейшего выяснения аспектов безопасности лекарственного продукта.

По данным АЛМИ, количество побочных эффектов, информация о которых поступает в Агентство, увеличилось. В настоящее время зарегистрировано 101 уведомление, передаёт ipn.md.

Напомним, что 25 июля Агентство по лекарствам приостановило свидетельство о регистрации в Молдове препарата Strim (биосимиляр инсулина) до выяснения информации о качестве, безвредности и безопасности данного препарата.

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