Агентство по лекарствам и медицинским изделиям приостановило регистрацию украинского инсулина Strim

Агентство по лекарствам и медицинским изделиям приостановило регистрацию украинского инсулина Strim

Депутат ПСРМ Владимир Односталко прокомментировал ситуацию с “инсулиновым делом” на своей странице в социальной сети.

Государственное агентство по медикаментам Молдовы приостановило действие регистрации медикамента украинского производителя инсулина STRIM. На сегодняшний день более 70 обращений от пациентов с отрицательной реакцией, – написал Односталко. 

По его мнению, производитель и экономический агент, который осуществляет поставку инсулина в Молдове, должны выйти с разъяснениями на этот счёт.

Один из основных принципов ВОЗ – пациенту нужно ДАТЬ ПРАВО ВЫБОРА МЕДИКАМЕНТА. В данном случае инсулина. Одно из лучших решений является договорённость между государством в лице AMED-a (Агентство по лекарствам и медицинским изделиям – прим. ред.) и производителем, – отметил социалист.

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