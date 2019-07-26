Агентство по лекарствам и медицинским изделиям приостановило регистрацию украинского инсулина Strim

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Депутат ПСРМ Владимир Односталко прокомментировал ситуацию с “инсулиновым делом” на своей странице в социальной сети.



Государственное агентство по медикаментам Молдовы приостановило действие регистрации медикамента украинского производителя инсулина STRIM. На сегодняшний день более 70 обращений от пациентов с отрицательной реакцией, – написал Односталко.

По его мнению, производитель и экономический агент, который осуществляет поставку инсулина в Молдове, должны выйти с разъяснениями на этот счёт.

Один из основных принципов ВОЗ – пациенту нужно ДАТЬ ПРАВО ВЫБОРА МЕДИКАМЕНТА. В данном случае инсулина. Одно из лучших решений является договорённость между государством в лице AMED-a (Агентство по лекарствам и медицинским изделиям – прим. ред.) и производителем, – отметил социалист.