Агентство недвижимости оштрафовано за несанкционированное размещение рекламы в Кишиневе

Компания по продаже недвижимости получила штраф, так как разместила рекламные щиты на стенах здания на столичной улице Бэнулеску Бодони без разрешения местных властей.

Речь о компании SRL Pro Imobil Grup, которая была признана виновной в совершении нарушения, предусмотренного ст. 364 пар. (1) Кодекса о правонарушениях и наказана штрафом в размере 36 условных единиц, пишет bizlaw.md.

Не согласившись с наказанием, компания оспорила его в суде, но иск был отклонен столичным судом. Опротестовав и это решение в Апелляционной палате, представители компании отметили, что ее вина не доказана.

В данной инстанции, однако, сочли нарушение вполне доказанным, и сохранили в силе решение первой инстанции. Таким образом, заплатить штраф компании все же придется.