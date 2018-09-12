Агентство недвижимости оштрафовано за несанкционированное размещение рекламы в Кишиневе

Агентство недвижимости оштрафовано за несанкционированное размещение рекламы в Кишиневе

Компания по продаже недвижимости получила штраф, так как разместила рекламные щиты на стенах здания на столичной улице Бэнулеску Бодони без разрешения местных властей.

Речь о компании SRL Pro Imobil Grup, которая была признана виновной в совершении нарушения, предусмотренного ст. 364 пар. (1) Кодекса о правонарушениях и наказана штрафом в размере 36 условных единиц, пишет bizlaw.md.

Не согласившись с наказанием, компания оспорила его в суде, но иск был отклонен столичным судом. Опротестовав и это решение в Апелляционной палате, представители компании отметили, что ее вина не доказана.

В данной инстанции, однако, сочли нарушение вполне доказанным, и сохранили в силе решение первой инстанции. Таким образом, заплатить штраф компании все же придется.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md