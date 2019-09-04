У агентства “Moldsilva” – новый директор

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Валериу Кайсын назначен на должность директора агентства “Moldsilva” в результате конкурса, организованного Министерством сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Нового директора коллективу агентства представила министр сельского хозяйства Жоржета Минку.

– Новый директор имеет тридцатилетний опыт работы в лесохозяйственной сфере. Он – доктор биологических наук, прекрасный организатор и управленец, – сказала министр.

В свою очередь, Валериу Кайсын заверил, что приложит максимум усилий для улучшения состояния национальных лесов, деградированных земель, защитных лесополос, передаёт moldpres.md.

Новый директор по профессии – инженер лесного хозяйства. Деятельность в этом направлении он начал в 1989 году в Вулканештском лесном хозяйстве. На протяжении многих лет работал на различных должностях, накопив большой опыт работы в этой области. Предыдущее место работы – заместитель научного директора Института исследования и обустройства лесного хозяйства, подведомственного агентству “Moldsilva”.

Напомним, что должность директора агентства “Moldsilva” стала вакантной 10 июля этого года, а с 22 июля по 3 сентября 2019 года министерство организовало конкурс на замещение этого поста. В конкурсе приняли участие девять кандидатов.