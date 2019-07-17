Агентство госуслуг выявило группу лиц, незаконно помогавших записаться на экзамен на получение водительских прав

Агентство госуслуг выявило группу лиц, незаконно помогавших записаться на экзамен на получение водительских прав

Агентство публичных услуг выявило подозрительные случаи записи на экзамен на получение водительских удостоверений. Было обнаружено, что группа лиц, не являющихся сотрудниками АПУ, попыталась воспользоваться в личных интересах службой предварительной записи на экзамен на получение прав.

Как пишет moldpres.md, собранные материалы направлены уполномоченным органам для проведения соответствующего расследования. В АПУ отметили, что будут предприняты все необходимые меры для исключения и предотвращения подобных попыток в будущем.

С начала текущего года количество электронных записей на экзамен на получение водительских удостоверений превысило 157 000.

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