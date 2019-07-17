Агентство госуслуг выявило группу лиц, незаконно помогавших записаться на экзамен на получение водительских прав

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Агентство публичных услуг выявило подозрительные случаи записи на экзамен на получение водительских удостоверений. Было обнаружено, что группа лиц, не являющихся сотрудниками АПУ, попыталась воспользоваться в личных интересах службой предварительной записи на экзамен на получение прав.

Как пишет moldpres.md, собранные материалы направлены уполномоченным органам для проведения соответствующего расследования. В АПУ отметили, что будут предприняты все необходимые меры для исключения и предотвращения подобных попыток в будущем.

С начала текущего года количество электронных записей на экзамен на получение водительских удостоверений превысило 157 000.