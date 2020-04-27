Агентство госуслуг частично возобновило работу

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С сегодняшнего дня, 27 апреля, Агентство государственных услуг возобновило оказание некоторых услуг населению.

Территориальные подразделения агентства, пишет moldpres.md, продолжают работу в особом режиме и будут предоставлять такие услуги, как:

выдача временного документа, удостоверяющего личность;

выдача свидетельства о смерти;

выдача свидетельства о рождении;

регистрация брака;

регистрация транспортных средств;

документация водителей, за исключением процесса сдачи экзаменов (теоретического и практического) кандидатами на получение водительских удостоверений, которая будет включать услуги по обмену и выдаче водительских удостоверений;

выдача свидетельств о регистрации и водительских удостоверений;

выдача свидетельств из Государственного реестра транспортных средств и Государственного реестра водителей;

регистрация и лицензирование юридических лиц;

кадастровые услуги.

Остаётся приостановленной деятельность многофункциональных центров в Кишинёве: многофункционального центра №1 (ул. М. Витязул, 11/1), многофункционального центра №4 (бул. Дечебал, 6), а также многофункциональных центров в Глодянах, Сороках и Штефан-Водэ.

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