Агентство госуслуг частично возобновило работу

С сегодняшнего дня, 27 апреля, Агентство государственных услуг возобновило оказание некоторых услуг населению.
Территориальные подразделения агентства, пишет moldpres.md, продолжают работу в особом режиме и будут предоставлять такие услуги, как:
- выдача временного документа, удостоверяющего личность;
- выдача свидетельства о смерти;
- выдача свидетельства о рождении;
- регистрация брака;
- регистрация транспортных средств;
- документация водителей, за исключением процесса сдачи экзаменов (теоретического и практического) кандидатами на получение водительских удостоверений, которая будет включать услуги по обмену и выдаче водительских удостоверений;
- выдача свидетельств о регистрации и водительских удостоверений;
- выдача свидетельств из Государственного реестра транспортных средств и Государственного реестра водителей;
- регистрация и лицензирование юридических лиц;
- кадастровые услуги.
Остаётся приостановленной деятельность многофункциональных центров в Кишинёве: многофункционального центра №1 (ул. М. Витязул, 11/1), многофункционального центра №4 (бул. Дечебал, 6), а также многофункциональных центров в Глодянах, Сороках и Штефан-Водэ.
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