Агентство государственных услуг будет работать в выходной для бюджетников день 30 апреля

Агентство государственных услуг будет работать в выходной для бюджетников день 30 апреля

Агентство государственных услуг  будет работать во вторник, 30 апреля, объявленный  правительством выходным днём. Такое решение принято для обеспечения непрерывного процесса выдачи удостоверяющих личность документов в апреле.

Таким образом, услуги по выдаче удостоверяющих личность документов и службы гражданского состояния будут доступны во всех многофункциональных центрах и территориальных подразделениях агентства с 8.00 до 16.00 , за исключением услуг, предоставляемых за 24 часа и на дату обращения. В этот день будет работать и Отдел квалификации водительского состава  муниципия Кишинёв, пишет moldpres.md.

Напомним, что 30 апреля объявлен выходным днём для бюджетников, в целях предоставления пятидневного отдыха на время пасхальных праздников. Бюджетники вернутся на работу в четверг, 2 мая.

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